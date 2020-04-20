Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero filmi gerçek mi? Çiçero oyuncuları ve fragmanı
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Churchill, Çiçero, Sinema, Güncel

Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero filmi gerçek mi? Çiçero oyuncuları ve fragmanı

Çiçero konusu gerçek mi? Yönetmenliğini Serdar Akar'ın yürüttüğü, senaristiğini Ali Can Yaraş'ın üstlendiği, yapımcı koltuğunda da Mustafa Uslu'nun oturduğu Çiçero filmi, 2. Dünya Savaşı döneminde İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olan Elyesa Bazna'nın hayatını konu ediniyor. Çiçero filmi fragmanı, oyuncuları ve konusu haberimizde.

20.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:49

Çiçero filmi, 2019 yılında vizyona girdi. Arnavut asıllı bir casusun hayatını anlatan film, ilk kez Churchill, Hitler, Stalin ile Roosevelt ve İsmet İnönü'nün bir arada yer aldığı yapım olarak biliniyor. Öte yandan T24 operasyonuna değinen ilk sinema filmidir. Çiçero filminin başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik yer alıyor.

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ÇİÇERO NEREDE ÇEKİLDİ?

Dönem filmi Çiçero çekimleri Berlin, Macaristan, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirildi ve ortalama 8 hafta sürdü. Film, 18 Ocak 2019 tarihinde vizyona girdi.

Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero filmi gerçek mi? Çiçero oyuncuları ve fragmanı

ÇİÇERO OYUNCULARI

İkinci Dünya Savaşı sırasında İlyas Bazna adındaki uşağın savaşın gidişatını değiştirmesiyle nelerin olacağını gözler önüne seren Çiçero filminde, yer alan oyuncular şöyle:

Mustafa Presheva - Mustafa Kemal Atatürk

Erdal Beşikçioğlu - Elyesa Bazna

Burcu Biricik - Cornelia Kapp

Ertan Saban - Henry Wellington

Murat Garipağaoğlu - Moyzisch

Tamer Levent - Sır Hughe Knatchbull

Mehmet Ulay - Franz von Papen

Levent Ülgen - Numan Menemencioğlu

Pete Cunningham - Adolf Hitler

Selen Öztürk - Nevin

Cem Kurtoğlu - Yugoslavya Büyükelçisi

Gerry George - Winston Churchill

Fuat Onan - İsmet İnönü

Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero filmi gerçek mi? Çiçero oyuncuları ve fragmanı

ÇİÇERO FİLMİ KONUSU

Türkiye'de yaşayan İlyas Bazna, 1940'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine "Çiçero" kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz.

Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero filmi gerçek mi? Çiçero oyuncuları ve fragmanı
Çiçero filmi konusu nedir? Çiçero filmi gerçek mi? Çiçero oyuncuları ve fragmanı
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