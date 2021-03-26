Çiçekdağı ilçesinde 2021 yılı hizmet yılı olacak
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Çiçekdağı ilçesinde 2021 yılı hizmet yılı olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çiçekdağı ilçesinde 2021 yılı hizmet yılı olacak

Çiçekdağı ilçesinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları yürüten belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede 2021 yılının hizmet yılı olacağını söyledi.

Çiçekdağı ilçesinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları yürüten belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede 2021 yılının hizmet yılı olacağını söyledi.

Çiçekdağı ilçesi ile Yerköy arasında olan 5 kilometrelik yol üzerinde orta refüj düzenleme çalışmaları başlayacak. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu yaptığı açıklamada; "2021 yılı ilçemiz için hizmet yılı olacağını daha önceden de belirtmiştik. Alt yapısından, üst yapılarına ilçemizi imar edeceğimizin sözünü vermiştik. Hedeflediğimiz plan ve programda ilerliyoruz"dedi.

Çiçekdağı-Yerköy arasında olan 5 kilometrelik yol üzerinde; "Orta refüj aydınlatma direklerinin dekoratif yapılması, ilçe giriş ve çıkışlarına Selçuklu mimarisi ile TAK yapılması, orta refüjde peyzaj çalışmaları ve bodur iğde ile bulvar yapılması, orta refüjün daraltılması, bordürlerin yenilenmesi" işleri yapılacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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