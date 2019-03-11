CHP'nin Erdek Adayı Hüseyin Sarı, Fatiha Suresi ile Dalga Geçti
Partililere seslenen CHP'nin Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarı, okuduğu Fatiha Suresi'ni yarıda kesip "Yeter, uzatmayalım" dedi.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim kapsamında partililere seslenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarı, Fatiha Suresi ile dalga geçti.
CHP'nin Erdek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarı, halka hitap ederken okumaya çalıştığı Fatiha Suresi ile dalga geçip büyük bir skandalın altına imza attı.
"BU KADAR UZATMAYALIM"
CHP Adayı Hüseyin Sarı, Fatiha Suresi'nin ilk ayetlerini okumaya başlayıp "Amin deyin yeter bu kadar, uzatmayalım" dedi.