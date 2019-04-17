CHP, Binali Yıldırım Dahil 6 AK Partili Yetkili Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz dahil AK Partili yetkili hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaftancıoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek, suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.

Canan Kaftancıoğlu

6 SUÇTAN KAMU DAVASI AÇILMASI İSTENDİ

Suç duyurusunda, AK Partili yetkililer hakkında "gerçeğe aykırı beyanlarla resmi kurumları aldatmaya çalışma", "basın yoluyla hakaret", "iftira", "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "alenileşmemiş belgeleri kanuna aykırı şekilde temin edip resmi yazışmalarda kullanma" gibi suçlardan kamu davası açılması talep edildi.

Binali Yıldırım

İŞTE AK PARTİLİ YETKİLİLERİN İSİMLERİ

Dilekçede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve Büyükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Oktay Şahin hakkında dava açılması istendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

Kaynak: AA