CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
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CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir

CHP, koronavirüs salgını sebebiyle kapatılan iş yerleri sebebiyle oluşabilecek işsizlik sorunu hakkında bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaya göre; Farklı iş alanlarında görev yaparken salgın nedeniyle geçici ya da kalıcı olarak işten çıkarılanların sayısı tahmini olarak 5 milyon 190 bini bulabilir.

05.04.2020 08:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 08:22
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir

Koronavirüs salgını etkisini ekonomide de gösterirken; özel sektörde geçici ya da kalıcı olarak işten çıkarılanların sayısı her geçen gün artıyor. CHP bu kapsamda yaptığı araştırmada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan iş yerlerinde 5 milyon insanın işsiz kalabileceği sonucuna ulaştı.

CHP, İŞSİZLİKLE ALAKADAR ARAŞTIRMA YAPTI

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; koronavirüs salgını dolayısıyla ülke genelinde olağanüstü tedbirler alınırken, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın kararlarıyla pek çok iş yeri de kapatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapatılan iş yerleri nedeniyle kimsenin işten çıkarılmaması ve işsiz kalanlara işsizlik fonundan ödeme yapılması çağrısı yaparken; partide yapılan bir çalışma işsizliğin ulaşabileceği boyutları gösterdi.

5 MİLYON İNSAN İŞSİZ KALABİLİR

CHP'nin gerçekleştirdiği çalışmada koronavirüs salgını dolayısıyla kapatılan iş yerlerinde istihdam edilen kişi sayıları çalışma alanlarına göre sıralandı.Buna göre Türkiye genelinde faaliyetlerine geçici olarak son verilen iş yeri sayısı toplamda 144 bin 690 oldu. CHP'nin çalışmasına göre farklı iş alanlarında görev yaparken salgın nedeniyle geçici ya da kalıcı olarak işten çıkarılanların sayısı tahmini olarak 5 milyon 190 bini buluyor.

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