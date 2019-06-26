CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği

Partisinin MYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

"BAHÇELİ'NİN HALKIN İRADESİNİ BEĞENMEMESİ TAM BİR KİBİR ÖRNEĞİDİR"

Öztrak, "23 Haziran'da İstanbul halkı Ekrem İmamoğlu'nu başkanı olarak seçmiştir. Sayın Bahçeli'nin halkın iradesini beğenmemesi tam bir kibir örneğidir. Kimse kusura bakmasın, milletin iradesini bir kenara itmek isteyenlerin ne hale geldiği görülmektedir" ifadesini kullandı.

"DAMADA VE TÜİK'E SORDUĞUMUZ SORULARA YANIT ALAMADIK"

Ekonomiye değinen Öztrak, "Seçim tartışmalarının sıcağında damada ve TÜİK'e sorduğumuz sorulara yanıt alamadık. TÜİK ve enflasyon rakamlarına müdahale edildiği, TÜİK çalışanlarına baskı yapıldığı iddiaları yalanlanmamıştır. Enflasyon rakamlarına müdahale etmek, çalışanların, memurların hakkını yemek demektir" diye konuştu.

Öztrak, "Bugün Türk-İş önemli bir veri açıkladı. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın bile yaşama maliyeti bile 2.559 lira oldu. Açlık sınırı ise 2 bin 67 liraya yükseldi. Bu asgari ücretin (2 bin 20 lira) dahi altındadır" ifadesini kullandı.