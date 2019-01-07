CHP'den İdris Naim Şahin İddiasına Cevap

- CHP'den İdris Naim Şahin iddiasına cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak:

"Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır"

"Vatandaşlarımızı seçmen kütüklerinde kendilerinin ve komşularının kayıtlarını kontrol etmeye çağırıyorum"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Ordu adayının İdris Naim Şahin olacağı iddialarına ilişkin, "Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi. Öztrak, PM üyesi Eren Erdem'in tutukluluk halinin sona erdiğini hatırlatarak, "PM üyemiz Eren Erdem'in tutukluk hali sona erdi ama dava hala devam ediyor. Kamuoyu tarafından bilinen bir nedenle yargılanıyor ama bu kumpas davasından da diğer davalar gibi çökmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Seçmen kütüklerinde kendilerinin ve komşularının kayıtlarını kontrol etmeye çağırıyorum"

Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlara seçmen kayıtlarını kontrol etmeleri konusunda çağrıda bulunan Öztrak, "Seçmen kütüklerinde kendilerinin ve komşularının kayıtlarını kontrol etmeye çağırıyorum. Korkunun ecele faydası yoktur. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız. Sokaklarda, meydanlarda, halkımızın gözlerinde ben şunu artık görüyorum; Martın sonu bahar" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti ile ittifak görüşmelerine ilişkin soru üzerine Öztrak, "Cuma günü yaptığımız PM'den sonra bu müzakereleri götüren arkadaşlarımızdan bir tanesi Sayın Seyit Torun bu hafta bu müzakerelerin artık sonuçlanacağını, netleşeceğini ifade etti" dedi.

"Ortada bir görüşme süreci var"

CHP'nin Ordu adayının İdris Naim Şahin mi olacağının ve Adıyaman'da ise CHP ve İYİ Parti'nin Saadet Partisi'nin adayına destek vereceği haberlerinin sorulması üzerine Öztrak, "Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır" şeklinde konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye ziyaretiyle ilgili soruya Öztrak, "Şu anda Türkiye'yi daha Türkiye'ye gelmeden, İsrail'de İsrail Başbakanına seçim malzemesi yapan bir emir eri gibi gösteren danışmana ne yapılır?" karşılığını verdi.

Kaynak: İHA