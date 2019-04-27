CHP'den Erdoğan'a Saldırı Yanıtı: Suça Ortak Oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Öztrak'ın açıklamalarından satır başları:

Zehirli dil 27 gündür tezahür ediyor. Bugün AK Parti'nin Genel Başkanı'nın yaptığı konuşma gerçek olmayanı gerçek, demokratik muhalefeti terörist olarak göstermeye devam etti.

6 gün önce CHP Genel Başkanına karşı organize bir linç girişimi gerçekleşmiş, bu lekeyi çıkarıp atacak tek şey birlik içinde olayı kınamak olmalıyken iktidar önce bunu mazur göstermeye çalıştı. Bugün ise AK Parti Genel Başkanı olayı sahiplendi, suça ortak oldu. Lince adeta meşruiyet kazandırmaya çalıştı. Bu sözler unutulmayacaktır.

"DEMOKRASİ BİR MAHALLE EVİNDE BİR KÖY EVİNDE HAPSOLDU"

Bu ülkede her önüne gelen birilerine kendi meşrebince ceza kesmeyi kalkarsa bu devletin hali ne olur? Türkiye'nin orta yerinde şehidimizin cenazesinde devlet ricali olmasına rağmen bunun altını çiziyorum Biz orada hükümet yetkilileri yoktu falan demedik aksine hükümet yetkilileri olmasına rağmen devletin kendisi bir buçuk saat boyunca ortadan kayboldu dedik. Demokrasi bir mahalle evinde bir köy evinde hapsoldu dedik hem seçimden hemen sonra kızgın demiri sokmaktan bahsedecek siniz ama o demiri elinizde tutmaya da devam edeceksiniz.