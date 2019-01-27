CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Ayaklandı

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK'da kritik il ve ilçelerin adaylarının isimleri MYK üyelerinin onayına sunulurken, parti kulislerinde gündeme gelen bazı isimler tabanda rahatsızlık yarattı.

AĞABEYİ AK PARTİ'DEN ADAY OLDU

Rahatsızlık yaratan isimlerin başında Kadıköy Belediye Başkan Adaylarından Şerdil Dara Odabaşı geliyor. Daha önce ağabeyinin Siverek'ten AK Parti adayı olduğu ortaya çıkan Odabaşı'nın aday gösterilmesini istemeyen partililer, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

Parti tabanını ayaklandıran Şerdil Dar Odabaşı...

OĞUZ KAAN SALICI'NIN EKİBİNDE!

Bununla birlikte CHP içerisinde gizli bir yapılanmaya giden ve kritik yerlere kendi adamlarını yerleştirdiği öne sürülen Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, Şerdil Dara Odabaşı'nda ısrarcı olması da tabanda rahatsız yaratan bir başka unsur olarak göze çarpıyor.

İşte o tepkilerden bazıları;