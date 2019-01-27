CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Ayaklandı
CHP'de Kadıköy adaylığı için Şerdil Dara Odabaşı'nın adının gündeme gelmesi parti tabanını rahatsız etti.
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK'da kritik il ve ilçelerin adaylarının isimleri MYK üyelerinin onayına sunulurken, parti kulislerinde gündeme gelen bazı isimler tabanda rahatsızlık yarattı.
AĞABEYİ AK PARTİ'DEN ADAY OLDU
Rahatsızlık yaratan isimlerin başında Kadıköy Belediye Başkan Adaylarından Şerdil Dara Odabaşı geliyor. Daha önce ağabeyinin Siverek'ten AK Parti adayı olduğu ortaya çıkan Odabaşı'nın aday gösterilmesini istemeyen partililer, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.
OĞUZ KAAN SALICI'NIN EKİBİNDE!
Bununla birlikte CHP içerisinde gizli bir yapılanmaya giden ve kritik yerlere kendi adamlarını yerleştirdiği öne sürülen Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, Şerdil Dara Odabaşı'nda ısrarcı olması da tabanda rahatsız yaratan bir başka unsur olarak göze çarpıyor.
İşte o tepkilerden bazıları;