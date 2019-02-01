CHP'de Kadıköy Krizi Bitmiyor! Skandal Paylaşımlara Rağmen Kılıçdaroğlu, Odabaşı'nda Israrcı

CHP'de adaylık krizi tırmanıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan tartışmalı Parti Meclisi toplantısında 30 kabul ve 29 ret oyu alarak salt çoğunluk olan 31 rakamına ulaşamamasına rağmen Kadıköy adayı olarak gösterilen Şerdil Dara Odabaşı'nın yarın yapılacak Parti Meclisi'nde yeniden oylanması gündemde.

"OYLAMA HUKUKSUZ"

Parti'nin önde gelen hukukçularına göre geçen hafta yeterli oyu alamayan Odabaşı'nın yeniden oylamaya sunulması Parti Meclisi üyeleri üzerinde baskı oluşturacağı için sakıncalı görünüyor. Bu nedenle farklı bir ismin oylanması gerektiği görüşü partide hakim.

Odabaşı'nın PKK ve HDP ile ilgili skandal paylaşımları parti içerisinde tartışma yaratmıştı. Odabaşı'nın 'paraşüt aday' olarak kirli pazarlıklar sonrası aday gösterildiğini düşünen partililer sosyal medyadan Genel Merkez'e ve Kılıçdaroğlu'na büyük tepki göstermeye devam ediyor.

SALICI'DAN GARANTİ ALDI İDDİASI

PKK ve HDP ile ilgili paylaşımlarını silme gereği duymayan ve konu ile ilgili bir açıklama yapmayan Odabaşı'nın parti içindeki bazı isimlerle anlaştığı ve özellikle Oğuz Kaan Salıcı'dan garanti aldığı iddia ediliyor.

İşte Odabaşı'nın skandal paylaşımlarından bazıları: