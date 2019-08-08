Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç'ın boşanma dilekçesi ortaya çıktı

08.08.2019 07:55

Bir süredir haklarında çıkan boşanma iddialarını sık sık yalanlayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinden kötü haber geldi. Çift, 'Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

5 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Dün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında Serdar Ortaç'ın eşinden boşanma kararı aldığı iddia edilmiş, programa telefonla bağlanan Ortaç ise iddiaları yalanlamamıştı. Ünlü şarkıcının 2014 yılında nikah masasına oturduğu Chloe Loughnan'dan boşanmak için dün dilekçe verdiği ortaya çıktı.

YAYIN YASAĞI ÇIKARTILDI

'Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması 27 Eylül'de görülecek ve taraflar anlaşmalı olarak boşanacak. Davanın içeriğiyle ilgili de mahkemeden yayın yasağı kararı çıkartıldı.

KÜRTAJ YAPTIRDIĞI SÖYLENMİŞTİ

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucularından Eylem İpek Şafak, aylar önce çarpıcı iddialarda bulunarak, elinde ses kayıtları olduğunu ve Loughnan'ın gizlice kürtaj yaptırdığını söylemişti. Şafak, Serdar Ortaç'ın kürtaj iddiası üzerine eşinden acilen boşanmak istediğini de söylemişti. Çıkan haberleri yalanlamayan Chole, bir AVM çıkışı yaptığı açıklamada, "O haberler hakkında hiç konuşmuyorum. Çok kızgınım. Bebek sorularına da artık cevap vermeme kararı aldım. Hiç konuşmayacağım." demişti.