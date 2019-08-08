Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç'ın boşanma dilekçesi ortaya çıktı

Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç'ın boşanma dilekçesi ortaya çıktı

5 sene önce dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti, anlaşmalı olarak boşanıyor. Dün boşanma işlemlerini başlatan çiftin, dava dilekçeleri ortaya çıktı.

08.08.2019 07:55
Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç'ın boşanma dilekçesi ortaya çıktı

Bir süredir haklarında çıkan boşanma iddialarını sık sık yalanlayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinden kötü haber geldi. Çift, 'Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

5 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Dün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında Serdar Ortaç'ın eşinden boşanma kararı aldığı iddia edilmiş, programa telefonla bağlanan Ortaç ise iddiaları yalanlamamıştı. Ünlü şarkıcının 2014 yılında nikah masasına oturduğu Chloe Loughnan'dan boşanmak için dün dilekçe verdiği ortaya çıktı.

YAYIN YASAĞI ÇIKARTILDI

'Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması 27 Eylül'de görülecek ve taraflar anlaşmalı olarak boşanacak. Davanın içeriğiyle ilgili de mahkemeden yayın yasağı kararı çıkartıldı.

KÜRTAJ YAPTIRDIĞI SÖYLENMİŞTİ

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucularından Eylem İpek Şafak, aylar önce çarpıcı iddialarda bulunarak, elinde ses kayıtları olduğunu ve Loughnan'ın gizlice kürtaj yaptırdığını söylemişti. Şafak, Serdar Ortaç'ın kürtaj iddiası üzerine eşinden acilen boşanmak istediğini de söylemişti. Çıkan haberleri yalanlamayan Chole, bir AVM çıkışı yaptığı açıklamada, "O haberler hakkında hiç konuşmuyorum. Çok kızgınım. Bebek sorularına da artık cevap vermeme kararı aldım. Hiç konuşmayacağım." demişti.

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YORUMLAR (5)

  • SONGÜL.A.:
    sonunda boşanıyorlar serdar daha iyilerine layık kaç senedir adam çocuk istiyor hanım efendi bi o ülkede fink atıyor bir bu ülkede. . sonunda doğru yolu buldn serdar ortaç tebrik ediyorum en doğru karar. zararın neresinden dönsen kardır.
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  • DUAYEN:
    akp il başkanı mansur yavaşın nasıl 136 milyon tasarruf ettiğini sormuş çok basit yandaşa giden çeşmeleri kör tıpayla kapatırsan 136da 336 milyonda olur bunda merak edecek ne var
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  • X:
    herşeyide çok biliyorsunuz vay beee desene senin gibi bilir kişi başkan olsa 336 milyon cepte
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  • FİKİR FUKARASI:
    melih gökçekin 450 binliraya verdiği ihaleyi mansur 4 milyon TL ye vererek olmasın??
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