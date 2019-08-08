Chloe Loughnan ile boşanma kararı alan Serdar Ortaç'tan ilk açıklama: Ne bileyim abi!

08.08.2019 10:01

5 sene önce dünya evine girdiği Chloe Loughnan ile boşanma kararı alan Serdar Ortaç, dün akşam rahatsızlanınca soluğu hastanede aldı. Hastane çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Ortaç, boşanma haberleri için "Ne bileyim abi" demekle yetindi.

EŞİYLE HASTANEYE GELDİ

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan dün akşam özel bir hastanede görüntülendi. Eşiyle boşanmaya karar veren Ortaç, hastane önünde basın mensuplarını görünce otoparka inerek aracıyla çıktı. MS rahatsızlığı için kan vermeye geldiğini söyleyen Ortaç, eşinin de rahatsızlandığını ve hastanede olduğunu belirtti.

"NE BİLEYİM ABİ"

Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının boşanma haberlerini sorması üzerine ise şunları söyledi: "Ne bileyim ağabey, ne diyeyim. Ben kan vermeye geldim, hatun ile aynı anda geldik…"

KARISINI BEKLEMEDEN EVE GİTTİ

Eşi Chloe'yi hastanede beklemeyen Ortaç, dikkatleri iyice üzerine çekti. Ortaç, "Zehirlenmiş mi ne olmuş bilmiyorum, ben de iyi değilim o yüzden gidiyorum" diyerek hastaneden ayrıldı. Ortaç'ın keyifsiz halleri ise dikkatlerden kaçmadı.