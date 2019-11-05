Chloe Loughnan ile aşk yaşadığı iddia edilen popçu Emre Kaya: Ben yengeci değilim!

05.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:07

2014 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2 ay önce anlaşmalı olarak 5 yıllık evliliklerini bitirmişti.

Geçtiğimiz günlerde eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus'la aşk yaşadığı iddia edilen Chloe'nin bu kez adı adı popçu Emre Kaya ile anılmaya başladı. Kaya, aşk söylentilerine "Ben yengeci değilim" diyerek son noktayı koydu.

SERDAR KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programında gündeme gelen iddiaya göre, popçu Emre Kaya'nın Chloe Loughnan peşinde olduğu dedikoduları eski eş Serdar Ortaç'ın kulağına gider. Serdar Ortaç'ın aşk iddiasının doğru olup olmadığını araştırması ise genç popçunun kulağına gider.

"BEN YENGECİ DEĞİLİM"

Chloe Loughnan aralarında aşk yaşandığı söylenen Emre Kaya, 2. Sayfa programı aracılığıyla iddialar hakkında açıklama yaptı. Kaya, "Benim kulağıma gelen söylentiler beni çok rahatsız etti, ayrıca Chloe bekar bir kadın artık, bende bekarım, bizim görüşmemiz veya bir araya gelmemizden daha doğal bir şey de olamaz ama öyle bir şey olmadı zaten, ben yengeci değilim." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

EMRE KAYA KİMDİR?

1985 yılında İzmir'da dünyaya gelen Emre Kaya, ilk kez henüz üç yaşındayeken müzikle tanışmış ve 'Cura' çalmaya başlamıştır. Katıldığı birçok müzik yarışmasında başarı kazanan Emre Kaya, yaklaşık olarak 16 yıldır müzik sektörünün içinde.

Küçük yaşlarından beri ilgi duyduğu müzik alanında kariyerine geliştiren Emre Kaya, çok sayıda sevilen besteye imza atmıştır. Emre Kaya ayrıca, başarılı bir müzisyen olarak bağlama, keman, gitar ve klarnet enstrümanlarını çalıyor. Murat Dalkılıç, Bengü, Zeynep Dizdar, Niran Ünsal gibi ünlü isimlerle müzikal çalışmalar yapan Emre Kaya, 2009 yılında "Sana Güvenmiyorum" adlı parçasıyla Radyo Üst Kurulunun vermiş olduğu "yılın en iyi bestecisi" ödülünü almaya hak kazanmıştır.

2013 yılında "Teşekkür Ederim" adlı yeni bir albüm daha çıkaran Emre Kaya, aynı yıl Altın Kelebek'ten "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı" ödülünü de aldı. Emre Kaya, 2014 yılın son aylarında çıkardığı son albümü "Apayrı" ile radyolarda en çok çalan erkek sanatçı ödülünü alırken bu albümle birlikte yılın en iyi popçu ödüllerinin de sahibi oldu.

Başarılı şarkıcı 5 ay önce çıkardığı Nefes adlı şarkısının klibiyle de dinleyicilerden övgü almıştı. Klipte sosyal olaylara yer verilmesi şarkıdan çok klibin ön plana çıkmasına neden oldu.