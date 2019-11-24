Charles Darwin: Evrim Teorisi 160 yaşında
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BBC

Charles Darwin: Evrim Teorisi 160 yaşında

İngiliz doğa bilimci Charles Darwin'in, doğal seçilim yoluyla evrim teorisini anlattığı kitabı "Türlerin Kökeni" kitabı 160 yıl önce, 24 Kasım 1859'da yayımlanmıştı.

24.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:50
Charles Darwin: Evrim Teorisi 160 yaşında

İngiliz doğa bilimci 'in, doğal seçilim yoluyla evrim teorisini anlattığı kitabı "Türlerin Kökeni" kitabı 160 yıl önce, 24 Kasım 1859'da yayımlanmıştı.

Modern bilimde çığır açan, insanlar olarak dünyadaki yerimizi sorgulamamıza neden olan evrim teorisi, bilimsel gelişmelerle de desteklendi ve artık günümüzde gezegenimizin sürekli bir değişim içinde olduğunu biliyoruz.

Peki Darwin'i bu teoriyi oluşturmaya götüren yol nasıldı ve ne kadar sürdü?

BBC
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