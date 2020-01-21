Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı
Ankara'da ismi öğrenilemeyen sürücü, aracına ceza yazıldığını görünce büyük panik yaşadı. Duruma engel olmak için yolun karşısındaki aracına doğru koşan sürücü, başka bir aracın kendisine çarpması sonucu yola savruldu. Kaza esnasında sürücünün elindeki paralar yola saçıldı.
Ankara'da döviz bürosundan çıkan sürücü, park halindeki aracına polisin ceza yazıldığını fark edip koşarak yolun karşısına geçmek isteyince otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücünün elindeki paralar da etrafa saçıldı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini cadde üzerine park ederek döviz almak için döviz bürosuna girdi. Buradan bir miktar döviz alan sürücü, işini bitirip dışarıya çıkınca polisleri park halindeki aracına ceza yazdığını fark etti.
ELİNDEKİ PARALAR ETRAFA SAÇILDI
Duruma engel olmak için yolun karşısındaki aracına doğru koşmaya başlayan sürücüye, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücünün elindeki paralar da etrafa saçıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Videosu: Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı
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Anty Standartlar Ulkesi.. Su olayda bile 10 larca olmasi gereken standartlarin hic biri yok.. Ulkemiz, bu standartlari en iyi yapip uygulayan ulkelerden alip getirecegine, cafe , yabanci markalari , ozentiligi alip getiriyor..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Paralar gitti ulusta affetmezler herkes toplamıştır yardım ayağına yarısı yoktur :)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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sürücünün hatası yokCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır