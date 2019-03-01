Cezaevinden İzne Gelen Kocasını, Sevgilisi Olan Patronuna Öldürtmüş (2)

Cezaevinden İzne Gelen Kocasını, Sevgilisi Olan Patronuna Öldürtmüş (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIKaraman'da cezaevinden izine gelen Mehmet Altınbilek'i (28) tabancayla vurarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Ayşe Altınbilek, eşinin sevgilisi ve patronu Köksal A. ile Ramazan A., çırakıldığı mahkemece tutuklandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Karaman'da cezaevinden izine gelen  Mehmet Altınbilek'i (28) tabancayla vurarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Ayşe Altınbilek, eşinin sevgilisi ve patronu Köksal A. ile Ramazan A., çırakıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et