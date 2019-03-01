Cezaevinden İzne Gelen Kocasını, Sevgilisi Olan Patronuna Öldürtmüş (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Karaman'da cezaevinden izine gelen Mehmet Altınbilek'i (28) tabancayla vurarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Ayşe Altınbilek, eşinin sevgilisi ve patronu Köksal A. ile Ramazan A., çırakıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA