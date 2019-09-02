Sokakta gezerek evleri gözetleyen 3 kadın yakalandı! Biri cezaevi firarisi çıktı
Adana'da ekipler, Akdeniz Mahallesi'nde sokakta gezerek evleri gözetleyen 3 kadını yakaladı. Kadınlardan biri, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkınca tutuklandı, diğer ikisi ise serbest bırakıldı.
Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 kadının Osmaniye'den Yüreğir ilçesine hırsızlık için geldiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, Akdeniz Mahallesi'nde sokakta gezerek evleri gözetleyen 3 kadını şüphe üzerine durdurdu.
CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ
Şüphelilerden Kibariye Soydam'ın (21) 6 hırsızlık suçundan 5 yıl hapse çarptırıldığı ve cezasını çektiği açık cezaevinden firar ettiği belirlendi.
DİĞER İKİ KADIN SERBEST BIRAKILDI
Soydam, ekiplerce gözaltına alındı, suç unsuruna rastlanmayan iki kadın ise kimlik sorgularının ardından bırakıldı.
FİRAR EDEN KADIN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçerek adliyeye sevk edilen Soydam, cezaevine gönderildi.