Sokakta gezerek evleri gözetleyen 3 kadın yakalandı! Biri cezaevi firarisi çıktı

Sokakta gezerek evleri gözetleyen 3 kadın yakalandı! Biri cezaevi firarisi çıktı

Adana'da ekipler, Akdeniz Mahallesi'nde sokakta gezerek evleri gözetleyen 3 kadını yakaladı. Kadınlardan biri, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkınca tutuklandı, diğer ikisi ise serbest bırakıldı.

02.09.2019 09:55
Sokakta gezerek evleri gözetleyen 3 kadın yakalandı! Biri cezaevi firarisi çıktı

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 kadının Osmaniye'den Yüreğir ilçesine hırsızlık için geldiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, Akdeniz Mahallesi'nde sokakta gezerek evleri gözetleyen 3 kadını şüphe üzerine durdurdu.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Şüphelilerden Kibariye Soydam'ın (21) 6 hırsızlık suçundan 5 yıl hapse çarptırıldığı ve cezasını çektiği açık cezaevinden firar ettiği belirlendi.

DİĞER İKİ KADIN SERBEST BIRAKILDI

Soydam, ekiplerce gözaltına alındı, suç unsuruna rastlanmayan iki kadın ise kimlik sorgularının ardından bırakıldı.

FİRAR EDEN KADIN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçerek adliyeye sevk edilen Soydam, cezaevine gönderildi.

Sokakta gezerek evleri gözetleyen 3 kadın yakalandı! Biri cezaevi firarisi çıktı
Kaynak: AA
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YORUMLAR (17)

  • SAHİN:
    Sence kim yardim edebilir yatmistir gardiyanlarin altina bunlarda goz yummuslardir nasilsa tilkinin donup dolasacagi yer gene kurkcu dukani hesabi yapmislardi
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  • SERDAR:
    vay arkadaş nasıl firar ediyor burdan adalet baklanına sesleniyorum biraz denetim yapın zavallı insanları soyup sonra dışarda krallar gibi yaşamalarına izin vermeyin vicdan diyorum başka bişey demiyorum hakkım helal olmaz yoksa
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  • TEMEL:
    uc suclu var nedense hep ayni gibi biris yakalanir digerleri birakilir ne sacmalik ise onu da anlamiyorum
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  • MEMO:
    modern eğitimli laik türk kadını yanlışınız var bunlar suç işlemez kader mahkumudur serbest bırakın gitsin
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  • CEVAP:
    Bunu diyenin sıkma başlı kişileri el üstünde tutan biridir eminim.
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  • MEMOCAN:
    herkesi kendiniz gibi sandınız herhalde, eğitimli laik kimsenin dinine karışmayan aklı başında Türk kadını kiiim siz kimsiziniz zavallı cahiller. . .
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  • HASAN:
    bunlar moder eğitimli her dine saygı duyan din ile devlet işlerini karıştırmayan başkasının dinine karışmayan dini yücelten yani Laik ve Müslüman olan Türk kadını değller yalnız, herkesi kendiniz gibimi sandınız yobazlar. . .
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