Cezaevindeki hükümlü koğuşu ateşe verdi! 8 infaz memuru hastaneye kaldırıldı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde bir hükümlünün yatakları ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 8 infaz memuru dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Tarsus Cezaevleri Kampüsü T3 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik koğuşta cezasını çeken hükümlü E.K., çakmakla yatakları ateşe verdi. Yangın cezaevi personeli tarafından kısa sürede söndürülürken, 8 infaz memuru yoğun dumandan etkilendi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan memurların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Cezaevi Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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