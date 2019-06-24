Cezaevindeki hükümlü koğuşu ateşe verdi! 8 infaz memuru hastaneye kaldırıldı

Cezaevindeki hükümlü koğuşu ateşe verdi! 8 infaz memuru hastaneye kaldırıldı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde bir hükümlünün yatakları ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 8 infaz memuru dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Cezaevindeki hükümlü koğuşu ateşe verdi! 8 infaz memuru hastaneye kaldırıldı

Tarsus Cezaevleri Kampüsü T3 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik koğuşta cezasını çeken hükümlü E.K., çakmakla yatakları ateşe verdi. Yangın cezaevi personeli tarafından kısa sürede söndürülürken, 8 infaz memuru yoğun dumandan etkilendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan memurların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Cezaevi Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.