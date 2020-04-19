Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa, Güncel

Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım

Adana'da sokağa çıkan bir gence, polis 789 lira idari para cezası kesti. Gencin "Sokağa ceza yemek için çıktım" demesi dikkat çekti.

19.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:22
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım

Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs nedeniyle cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi üzerine birçok yerde uygulama noktası oluşturdu.

"CEZA YEMEK İÇİN SOKAĞA ÇIKTIM"

Emirhan D. (19) isimli bir kişi, polisin Alparslan Türkeş Bulvarında kurduğu uygulama noktasından yaya olarak geçmek istedi. Hafta içinde de sokağa çıkması kısıtlı olan gence polis 789 lira idari para cezası yazdı.

Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım

Emirhan D.'nin, sokağa ceza yemek için çıktığını söyleyip gülmesi dikkat çekti. Polis makbuzu da eline vererek eve gitmesi konusunda genci uyardı. Emirhan D'nin ceza yemesine rağmen gülmesi herkesi hayrete düşürdü.

Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım

Kaynak: İHA

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