Çeyrek Asır Sonra Bulunan Kayıp Paraşütçünün Nasıl Hayatta Kaldığı Ortaya Çıktı

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce kaybolan eski paraşütçü Timofey Menşikov, yıllar sonra ortaya çıktı. Rusya'ya bağlı Yakutistan'daki yaban ormanında küçük bir kulübede yalnız yaşayan 'modern çağ keşişine' iki köpek ve bir kedi yarenlik ediyor.

KULÜBEDE BULUNAN PARAŞÜTÇÜ KEŞİŞ GİBİ YALNIZ YAŞIYOR

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce kaybolan Timofey Menşikov isimli eski paraşütçü, Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Yakutistan'ın başkenti Yakutsk'un kuzeyindeki yaban ormanında bir kulübede bulundu. Menşikov, çeyrek asırdan beri hava sıcaklığının - 60 dereceye kadar düştüğü bölgede bir keşiş gibi yalnız yaşıyor.

GEÇİMİNİ AVCILIK VE BALIK TUTARAK SAĞLIYOR

Siberian Times'ın aktardığına göre, 58 yaşındaki Menşikov, medeniyetten elini eteğini çektiğinden beri geçimini avcılıkla ve balık tutarak sağlıyor. Yakınlardaki kasabaya da hiç uğramıyor. Tek ihtiyaçları olan çay, un ve yağı da zaman zaman yaşadığı bölgeye gelen avcılardan alıyor. İhtiyaç duymadığı için cep telefonu da kullanmayan Menşikov, vergi veya ceza ödemediğini söylüyor.

"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE VOTKADAN KAÇTIM"

Beraberinde iki köpek ve bir kedisi olan Menşikov, neden kaçtığı sorusuna da "Neden mi kaçtım? Dürüst olmak gerekirse, votkadan…" yanıtını verdi.

"BABAMIN SÖYLEDİĞİ MÜNZEVİYİ BULMAYA KARAR VERDİM"

Menşikov'u bulan kişi ise Yakutistan'dan blogger Oleg Geraymoviç'ti. Geraymoviç "Babam 40 kilometre ötede bir münzevinin olduğunu söyledi, ben de onu bulmaya karar verdim" dedi.

ANNE VE BABASI 8 YAŞINDAYKEN ÖLDÜ

1979'da Sovyet Hava Taarruz Güçleri'nde olan Menşikov'un anne ve babası 8 yaşındayken hayatını kaybetti.

KARDEŞLERİNİ BULAMAYINCA UMUDUNU KAYBETTİ

Yetimhanede büyüyen Menşikov, kız kardeşi ve ağabeyini bulmak için memleketi Sangar'a gitti, onları bulamayınca da umudunu kaybetti.

KIZI BABASINI GÖRMEYİ REDDEDİYOR

İnsanlardan uzaklaştığında evli ve 4 çocuk babası olan Menşikov'un damadı onu ziyarete geldi, ancak kızı onları terk ettiği için babasını görmeyi reddediyor.