Çeyrek Asır Sonra Bulunan Kayıp Paraşütçünün Nasıl Hayatta Kaldığı Ortaya Çıktı
Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce kaybolan ve yıllar sonra bulunan eski paraşütçü Timofey Menşikov'un sıcaklığın eksi 60 dereceye kadar düştüğü yaban ormanında avcılıkla ve balık tutarak hayatta kaldığı ortaya çıktı.
Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce kaybolan eski paraşütçü Timofey Menşikov, yıllar sonra ortaya çıktı. Rusya'ya bağlı Yakutistan'daki yaban ormanında küçük bir kulübede yalnız yaşayan 'modern çağ keşişine' iki köpek ve bir kedi yarenlik ediyor.
KULÜBEDE BULUNAN PARAŞÜTÇÜ KEŞİŞ GİBİ YALNIZ YAŞIYOR
1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce kaybolan Timofey Menşikov isimli eski paraşütçü, Rusya'nın en soğuk bölgesi olan Yakutistan'ın başkenti Yakutsk'un kuzeyindeki yaban ormanında bir kulübede bulundu. Menşikov, çeyrek asırdan beri hava sıcaklığının - 60 dereceye kadar düştüğü bölgede bir keşiş gibi yalnız yaşıyor.
GEÇİMİNİ AVCILIK VE BALIK TUTARAK SAĞLIYOR
Siberian Times'ın aktardığına göre, 58 yaşındaki Menşikov, medeniyetten elini eteğini çektiğinden beri geçimini avcılıkla ve balık tutarak sağlıyor. Yakınlardaki kasabaya da hiç uğramıyor. Tek ihtiyaçları olan çay, un ve yağı da zaman zaman yaşadığı bölgeye gelen avcılardan alıyor. İhtiyaç duymadığı için cep telefonu da kullanmayan Menşikov, vergi veya ceza ödemediğini söylüyor.
"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE VOTKADAN KAÇTIM"
Beraberinde iki köpek ve bir kedisi olan Menşikov, neden kaçtığı sorusuna da "Neden mi kaçtım? Dürüst olmak gerekirse, votkadan…" yanıtını verdi.
"BABAMIN SÖYLEDİĞİ MÜNZEVİYİ BULMAYA KARAR VERDİM"
Menşikov'u bulan kişi ise Yakutistan'dan blogger Oleg Geraymoviç'ti. Geraymoviç "Babam 40 kilometre ötede bir münzevinin olduğunu söyledi, ben de onu bulmaya karar verdim" dedi.
ANNE VE BABASI 8 YAŞINDAYKEN ÖLDÜ
1979'da Sovyet Hava Taarruz Güçleri'nde olan Menşikov'un anne ve babası 8 yaşındayken hayatını kaybetti.
KARDEŞLERİNİ BULAMAYINCA UMUDUNU KAYBETTİ
Yetimhanede büyüyen Menşikov, kız kardeşi ve ağabeyini bulmak için memleketi Sangar'a gitti, onları bulamayınca da umudunu kaybetti.
KIZI BABASINI GÖRMEYİ REDDEDİYOR
İnsanlardan uzaklaştığında evli ve 4 çocuk babası olan Menşikov'un damadı onu ziyarete geldi, ancak kızı onları terk ettiği için babasını görmeyi reddediyor.
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Haberin en ilginci. Artık insan hangi habere inanacağını şaşırıyor. . Böyle asılsız haberler yapan gazetecilere diğer meslek arkadaşları mutlaka karşı çıkmalılar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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en büyük hayalim böyle bir yerde kadınsız çocuksuz tek başına yaşamak isterim stres ile 60a kadar yaşamaktan ise bari muhtemelen daha uzun yaşarım.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kızı babasını görmek istemese de o senin baban onun tohumundan dünyaya geldin Babanı Red edersen ozaman onun bunun çocuğu olursun yani baban belli değil olur tabikide Annende üzülürCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadaşım git bari sıcak biyerde yaşa baraka kur, dağda yaşayabilirsin git Endonezya ya 12 ay yaz ayı ülkede.Cevap Yaz 1 3 Yayından KaldırTANER: Adama para verde gitsin.5 Yayından Kaldır