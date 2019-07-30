Çeyrek altın ne kadar? 30 Temmuz Salı güncel altın fiyatları

Altın, ülkemizde en çok tercih edilen yatırım aracıdır. Bu yüzden gün içinde altın fiyatları özellikle çeyrek altın ne kadar merak edilip araştırılır. Altın fiyatları, dolara paralel olarak haftaya düşüş başladı. Çeyrek altın güne 420 liradan başlarken altın gramı ise 257 liraydı. Peki şu an çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira oldu? İşte 30 Temmuz Salı güncel altın fiyatları...

30 TEMMUZ SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz. Peki çeyrek altın ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELDİ!

Altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası''nda (KMKTP) standart altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 255 bin 700 lira, en yüksek 257 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 257 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP''de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 269 milyon 798 bin 455,54 lira, işlem miktarı ise 1.047,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 274 milyon 5 bin 716,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.