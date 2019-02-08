Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
Geçtiğimiz hafta yapılan seçimde güven tazeleyen Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut, aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu.
Adana'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı olarak güven tazeleyen Muhammet Bulut (57), otomobilinin içinden başından vurulmuş halde ölü bulundu.
ŞOFÖRÜNÜ MARKETE GÖNDERDİ
Merkez Seyhan ilçesi Toros Mahallesi'nde Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Çukobirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda Ceyhan ilçesi Köprülü Mahallesi muhtarı Muhammet Bulut, iddiaya göre kendisini evinden almaya gelen özel şoförü A.Ş.'yi evin yakınlarındaki markete gönderdi. Bir süre sonra otomobile dönen A.Ş., Muhammet Bulut'u başından vurulmuş halde buldu.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
A.Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bulut'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İşte olay yerinden kareler;
-
belki de şoför sıkmıştırCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Alacak verecek işidir mutlaka.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BUNLAR NE İŞ YAPARLAR KİMA NE FAYDALARI VARDA LÜKS ARAÇTIR MAKAM ŞOFÖRÜDÜR NE AYAK BUNLARCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Rumuzsuzlar size söylüyorum bu olaylar dünyanın her yerinde var medeniyetin eşiği dediğiniz Fransa Belçika Amerika her yerde demek ki ülke Yok dünyada sırf ülkeyi kötülemek için atın tutun bakalım eskiden de vardı olmaya devam edecek bunlar iman ve eğitim eksikliği bunun yönetim le uzaktan yakından alakası yok kanunla olsa bu işler İran'da hiç olay olmaz çünkü her yıl onlarca kişi yi sallandiriyorlar ama yine var.iman ve eğitimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
AdanaCeyhan sakincali bir yer....Genç ve birbirlerini cok seven bir çift , orada görev yaparken yuvalari dağildi gitti....Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır