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Sarıyer Ayazağa'da şiddetli sağanakta onlarca araç sular altında kaldı

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Sarıyer Ayazağa'da şiddetli sağanakta onlarca araç sular altında kaldı
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İstanbul Sarıyer'de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı; Ayazağa'da onlarca araç suya gömüldü. Sudaki araçların neredeyse görünmez hale geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sarıyer'de onlarca araç göle dönen yolda suya gömüldü. Ortaya çıkan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sarıyer'de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı. Sarıyer Ayazağa'da yolda onlarca araç suya gömüldü. Sudaki araçlar neredeyse görünmez bir hal alırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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