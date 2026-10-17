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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde gıda güvenliği ve kaliteli üretim konuşuldu

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde gıda güvenliği ve kaliteli üretim konuşuldu
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde düzenlenen etkinlikte sürdürülebilir gıda güvenliği, kaliteli üretim ve gıdanın stratejik önemi ele alındı. Konuşmacılar gıdanın stratejik önemine ve doğru tüketimine dikkat çekti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde, "Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle" temasıyla düzenlenen etkinlikte, sürdürülebilir gıda güvenliği, kaliteli üretim ve gıdanın stratejik önemi ele alındı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, dekan yardımcıları Doç. Dr. Zeynep Ünal ve Prof. Dr. Halil Toktay, bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk, gıdanın insan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Gıda, su gibi, hava gibi insan hayatının olmazsa olmazlarından biridir. Gıda demek emek, bilgi, kültür ve yaşanmışlık demektir. Toprağın derinliklerinde başlayan yolculuk, emekle ve bilgiyle şekillenerek sofralarımıza kadar ulaşıyor. Bu süreçte ziraat ve tarım bilimleri fakülteleri, hem verimliliğin hem de üretimde kalitenin artırılması açısından önemli rol oynuyor" dedi.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ise gıdanın yalnızca üretilmesinin değil, doğru ve verimli tüketilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Son yıllarda yaşanan uluslararası gelişmelerin gıdanın stratejik önemini daha da artırdığını ifade eden Şekeroğlu, "Gıdayı üretmek kadar doğru ve verimli tüketmek de önemli. Özellikle son yıllarda yaşanan uluslararası gelişmeler, gıdanın stratejik bir sektör olduğunu ortaya koydu. Ülkemizin gıda alanında kendi kendine yetebilmesi, kaliteli ve güvenilir üretimin sürdürülebilmesi büyük önem taşıyor. İnsan beslenmesinde gıdanın doğal, kaliteli ve zararlı kalıntılardan arındırılmış olması gerekiyor. Bu nedenle gıdanın stratejik öneminin Türkiye'nin gündeminde tutulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Programda, sürdürülebilir tarımsal üretim, gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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