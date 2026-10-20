Malatyalı şehit polis Battal Günay kabri başında dualarla anıldı

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İstanbul'da 20 Ekim 1980 tarihinde uğradığı silahlı saldırının ardından şehit olan Malatyalı polis memuru Battal Günay, şehadetinin sene-i devriyesinde Yeşiltepe Yeşiltepe Eski Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Sakalıuzun Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehit polis memuru Battal Günay için şehadetinin 46'ncı yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

1951 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Sakalıuzun Mahallesi'nde dünyaya gelen polis memuru Battal Günay, İstanbul'un Şişli ilçesi Gültepe mevkisinde yasa dışı sol terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısında ağır yaralandı. Tedavi için kaldırıldığı Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) 20 Ekim 1980 tarihinde şehit oldu.

Şehadetinin yıl dönümünde ailesi ve EMŞAV tarafından anılan Günay, kabri başında okunan dualarla rahmet, minnet ve şükranla yad edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı