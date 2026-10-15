Haberler

Kırıkkale'de fotokapan, bir kurdun uzun süre uluduğu anları kaydetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de fotokapan, bir kurdun uzun süre uluduğu anları kaydetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de yaban hayatını izlemek için doğaya yerleştirilen fotokapan, bir kurdun uzun süre uluduğu anları kaydetti. Görüntülerde kurdun doğal davranışını sergilediği, diğer kayıtlarda ise kurtların sürü halinde dolaştığı görüldü.

Kırıkkale'de yaban hayatını izlemek amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapan, bir kurdun uluduğu anları kaydetti.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının doğal ortamlarındaki hareketlerini takip etmek amacıyla çeşitli noktalara fotokapanlar yerleştirildi. Bu fotokapanlardan biri, doğada nadir karşılaşılan anlardan birini kaydetti. Görüntülerde, doğal yaşam alanında bulunan bir kurdun uzun süre uluduğu görüldü. Doğal davranışlarını sergileyen kurdun o anları, fotokapan tarafından kayıt altına alındı. Diğer görüntülerde ise kurtların sürü halinde doğal dolaştığı anlar görüntülendi.

Yaban hayatının izlenmesi ve bölgedeki hayvan türlerinin takibi amacıyla kullanılan fotokapanlar, hayvanların doğal yaşam alanlarındaki hareketlerinin kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor

Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Atamalar yapıldı! İşte dev derbinin hakemi
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldi

Bakan Çiftçi, İstanbul'daki son durumu paylaştı! Binlerce ihbar var
Teoman sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari

Film izlemeye gitti, sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım
İstanbul'daki selde mucize kurtuluş! Araçtan atlayıp ağaçlara tutundu

İstanbul'da mucize kurtuluş! Sel suları minibüsü kaplayınca...
Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Gece kabus yaşayan ilçede bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Düğün günü yaptığına bakın! Ortalık savaş alanına döndü

Damada bak sen! Düğün günü yaptığı plan oteli savaş alanına çevirdi
Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, İstanbul’u vuran sağanağı anlattı: Atalarımız 'Meryem Ana Fırtınası' dermiş

Tam da 14 Ekim'de! İstanbul'u vuran felaketin tarihteki adı buymuş