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İstanbul Maltepe'de sağanak yolları göle çevirdi, E-5'te araçlar kontrollü ilerledi

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İstanbul Maltepe'de sağanak yolları göle çevirdi, E-5'te araçlar kontrollü ilerledi
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Maltepe'de ana caddeleri su birikintileri nedeniyle göle çevirdi. Ana caddelerde araçlar güçlükle ilerlerken, E-5 Maltepe köprüsü mevkiinde araçlar kontrollü ilerledi ve o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Maltepe'de de etkisini gösterdi. Ana caddeler su birikintileri nedeniyle adeta göle döndü.

İstanbul'da sağanak yağış kenti etkisi altına aldı. Birçok yerde su birikintileri nedeniyle yollar adeta göle dönerken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Maltepe'de ana caddelerde su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, E-5 Maltepe köprüsü mevkiinde araçlar kontrollü olarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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