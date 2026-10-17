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İstanbul'da üç gündür süren sağanak Anadolu Yakası'nda yer yer etkisini koruyor

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İstanbul'da üç gündür süren sağanak Anadolu Yakası'nda yer yer etkisini koruyor
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İstanbul'da üç gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde azalırken Anadolu Yakası'nda yer yer devam ediyor. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekiyor.

İstanbul'da üç gündür etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde etkisini azaltırken özellikle Anadolu Yakası'nda yer yer devam ediyor. Yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Üç gündür aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini azaltırken Anadolu Yakası'nda ise yer yer etkisini sürdürüyor. Yağışın devam ettiği bölgelerde D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde su birikintileri meydana geldi. Sürücüler, yolda oluşan su birikintileri nedeniyle ilerlerken zorluk çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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