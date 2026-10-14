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İstanbul'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı, Eyüpsultan'da trafik yoğunlaştı

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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur kentin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu, birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu. Eyüpsultan Devlet Hastanesi önündeki Silahtarağa Caddesi sular altında kalırken, araçların sular içinde güçlükle ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olurken, Eyüpsultan'da da yollar adeta göle döndü.

İstanbul'da etkili olan yağış kentin çeşitli noktalarında su baskınlarına neden olurken, birçok noktada da trafik yoğunluğu oluştu. Eyüpsultan Devlet Hastanesi önündeki Silahtarağa Caddesi adeta göle döndü. Araçların suların içinde güçlükle ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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