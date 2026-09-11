İskenderun’da mahsur kalan kedileri itfaiye kurtarıldı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde farklı noktalarda araçların motor kısmında mahsur kalan kediler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı noktalarda araçların motor kısmında mahsur kalan kediler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
İskenderun'da araçların motor kısımlarında mahsur kalan yavru kedileri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine çalışma yapan ekipler, araçların motor bölümünde sıkışan kedileri güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı