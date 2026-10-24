Bolu Dağı Tüneli geçişinde sonbahar renkleri dronla görüntülendi

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Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Sonbahar renklerine bürünen ağaçların sürücülere sunduğu keyifli manzara havadan dronla görüntülendi.

İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören, her gün binlerce aracın geçtiği Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde sonbahar mevsimiyle birlikte görsel şölen oluştu. Sürücülere kartpostallık manzaralar sunan tünel geçişinde,ormanlık alandaki ağaçların yaprakları sarı, yeşil, turuncu ve kahverengi tonlarına büründü. Güzergahtaki viyadükler ile renk değiştiren doğanın oluşturduğu uyum, otoyolu kullanan sürücülere ve yolculara keyifli bir seyahat imkanı sundu. Sis ve pusun da zaman zaman eşlik ettiği Bolu Dağı geçişindeki renk cümbüşü, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı