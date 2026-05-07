Bolu'da ormanlık alanda gezinen yaban kedisi görüntülendi

Bolu'da ormanlık alanda gezinen bir yaban kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli tarafından görüntülendi.

Bolu'da orman arazisinde çalışma yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, yaban kedisine rastladı. İbrahim Karadere isimli personel, yaban kedisini hızlıca cep telefonuyla kayda aldı. Yaban kedisinin adeta poz verir gibi kameraya baktığı görüldü. Personele doğru hareket etmeden bakan yaban kedisi, bir süre sonra ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı