Haberler

Gölde kaçak avlanmaya geçit yok

Gölde kaçak avlanmaya geçit yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağının bitimine sayılı günler kala, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde sahipsiz ağlar ve av malzemeleri ele geçirildi. Ekipler, göl çevresinde 24 saat esasına göre kontrollerini sürdürüyor.

Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av yasağının sona ermesine sayılı günler kala kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimler aralıksız sürüyor.

Yapılan kontrollerde göl sularına bırakılan sahipsiz kaçak ağlar ile çeşitli av malzemeleri ele geçirildi. Balıkların üreme döneminde korunması amacıyla uygulanan üç aylık av yasağının bitimine saatler kala Konya'nın Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler tarafından göl çevresindeki karaya çıkış noktaları, sazlık alanlar ile balık ve sülük avlak sahalarında kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde göl içerisine bırakılan sahipsiz ağlar toplanırken, kaçak avcılıkta kullanıldığı değerlendirilen filika, ağ ve çeşitli istihsal malzemelerine de el konuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beyşehir Gölü'nde koruma ve kontrol faaliyetlerinin 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtilerek vatandaşlardan da duyarlılık istendi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı

Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özel, anket sonucu paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

İddia da görüntüler de vahim! Polislerin orada ne işi var
Antalya'daki kadın kavgasının perde arkası ortaya çıktı: 'Saçlarımın üst kısmı yok' diyerek anlattı

Kadın kavgasında karşı taraftan ilk açıklama
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

Gece yarısı yaşanan deprem sonrası kritik uyarı: Korkarım parçalanacak
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay