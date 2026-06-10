Demirözü'nde dolu yağışı etkili oldu

Bayburt'un Demirözü ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan dolu yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede şiddetini artıran dolu nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı alanlara sığınırken, sürücüler yollarda kontrollü ilerledi.

Birkaç dakika süren dolu yağışının ardından ilçede herhangi bir maddi hasarın meydana gelmediği öğrenildi. Yağışın kısa sürmesinin muhtemel zararların önüne geçtiğini ifade eden ilçe sakinleri, dolunun birkaç dakika daha devam etmesi durumunda araçlarda maddi hasar oluşabileceğini dile getirdi.

Öte yandan ilçede cumartesi günü de gök gürültülü sağanak yağış etkili olmuş, ani yağış nedeniyle oluşan su birikintileri yaya ve araç trafiğinde aksamalara yol açmıştı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Demirözü ve il genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. 11 Haziran Perşembe günü için meteorolojiden kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapılırken, yağışlı havanın Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri de aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı