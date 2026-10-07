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BAÜN Veteriner Fakültesi'nde Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

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BAÜN Veteriner Fakültesi'nde Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
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BAÜN Veteriner Fakültesi'nde Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi; öğrenciler hayvan sağlığı ve veteriner hekimlik hakkında bilgilendirildi. Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri muayene, oyun ve boyama etkinlikleriyle farkındalık kazandı, belge ve mama aldı.

Veteriner Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler hayvan sağlığı ve veteriner hekimlik alanında bilgilendirilirken çeşitli eğlenceli ve etkileşimli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, hayvan ve doğa sevgisi ile hayvanların korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasının amaçlandığı bir program gerçekleştirildi.

BAÜN Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilim İletişimi Ofisi, Veteriner Fakültesi ile BAÜN Hayvanları ve Doğayı Koruma Topluluğu iş birliğinde düzenlenen programa; Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya İlhan, Hayvanları ve Doğayı Koruma Topluluğu Akademik Danışmanı ve Veteriner Fakültesi akademisyeni Prof. Dr. Göksen Ayalp ve topluluk üyeleri, Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ayşe Ebru Borum, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğretmenleri Yasemin Kıvanç ve Selin Çetin ile Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Hayvanları Sevme ve Koruma Kulübü öğrencileri katıldı. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya İlhan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Veteriner Fakültesi öğrencisi Süleyman Bozkurt tarafından hayvan sağlığı ve veteriner hekimlik konularında bir sunum gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Hayvanları ve Doğayı Koruma Topluluğu Akademik Danışmanı ve Veteriner Fakültesi akademisyeni Prof. Dr. Göksen Ayalp tarafından öğrencilerin etkinliğe getirdikleri hayvanların genel sağlık ve kontrol muayeneleri gerçekleştirildi. Öğrencilerin de eşlik ettiği muayene sürecinde, hayvan muayenesinde kullanılan bazı alet ve cihazlar tanıtılarak veteriner hekimlerin çalışma alanları hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin etkinliğe aktif katılımını sağlamak amacıyla hayvanlarla ilgili eğlenceli soru-cevap etkinliği ve "Ben Kimim?" oyunu düzenlendi. Öğrenciler ayrıca hayvanlarla ilgili kısa bir anket çalışmasına katılırken, "Hayvan Dostu Sınıf" temalı çizim ve boyama etkinliğinde hayvan sevgisi ve doğa farkındalığına ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etti. Etkinlik sonunda öğrencilere katılım belgeleri ve rozet takdim edilirken, can dostları için de mama hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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