Bakan Göktaş: 'Sıfır atığı aile politikası olarak görüyoruz'

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sıfır atığın yalnızca bir çevre politikası olmadığını belirterek, "Sıfır atığı, bir çevre politikası olduğu kadar bir aile politikası olarak da görüyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Sıfır Atık Vakfı tarafından 'Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi' mottosuyla Türkiye genelinde düzenlenen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında gerçekleştirilen 'Mersin Çalıştayı Sonuç Konferansı'na katıldı.

Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezindeki programda konuşan Bakan Göktaş, Mersin'in sıfır atık alanında önemli bir adım attığını belirterek, mayıs ayında 194 katılımcıyla başlayan çalışmanın 'Mersin İl Sıfır Atık Hedef Belgesi' ile somut bir yol haritasına dönüştüğünü söyledi.

Mersin'in denizine, toprağına ve insanına sahip çıkmayı amaçlayan hedeflerin, yerelden ulusala uzanan büyük bir dönüşümün parçası olacağını ifade eden Göktaş, çalışmaya katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

"Sıfır atık ailede başlıyor"

Mersin'in sıfır atık çalışmalarında belirlenen yedi stratejik hedefin önemine değinen Göktaş, bunlardan ikisinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açısından ayrı bir anlam taşıdığını kaydetti.

İlk hedefin sıfır atığı toplumun her kesiminde kalıcı bir alışkanlığa dönüştürmek olduğunu belirten Göktaş, "Değerlerle yoğrulmuş davranışların ilk şekillendiği yer ailedir. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmek, bir eşyaya ikinci bir hayat vermek evde görülen, evde benimsenen bir değerdir. Ailede kök salan bu değer, okulda, iş yerinde ve kamusal alanda toplumun ortak kültürüne dönüşür. Bu yüzden biz sıfır atığı, bir çevre politikası olduğu kadar bir aile politikası olarak da görüyoruz" diye konuştu.

İkinci hedefin ise Mersin'i iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek olduğunu dile getiren Göktaş, dayanıklı şehirlerin aileleri, çocukları, yaşlıları ve engelli bireyleri koruyabilmesi gerektiğini vurguladı. İhtiyaçlar ortaya çıkmadan harekete geçmenin önemine işaret eden Göktaş, kurumların iş birliğiyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara zamanında ulaşılabileceğini, bu sayede ailelerin daha güvenli bir yaşam sürebileceğini ifade etti.

"İklim değişikliğine karşı alınan her tedbiri insana yapılan bir yatırım olarak görüyoruz"

Bakanlık olarak iklim değişikliğine karşı alınan her tedbiri insana yapılan bir yatırım olarak gördüklerini belirten Göktaş, sıfır atık anlayışını sosyal hizmetlerin farklı alanlarında yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Göktaş, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir sosyal hizmet anlayışı kapsamında 9 bin 500 personelin sıfır atık uygulamaları konusunda eğitimini tamamladıklarını bildirdi.

605 Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 91 Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) geri dönüşüm, yeniden kullanım ve ileri dönüşüm uygulamalarını günlük yaşamın bir parçası haline getirdiklerini aktaran Göktaş, Vefa Programı kapsamında 132 bin 880 haneye hizmet sunarken sıfır atık bilincini evlere de taşıdıklarını kaydetti.

Türk Hava Yolları ile başlatılan 'Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi' kapsamında kumaş ve kağıt malzemelerin huzurevleri ile engelsiz yaşam merkezlerinde yeniden değerlendirildiğini belirten Göktaş, bu çalışmalarla yaşlı ve engelli vatandaşların üretkenliğinin ve sosyal hayata katılımının desteklendiğini ifade etti.

Bakanlığa bağlı tüm kuruluşlarda Seviye Sıfır Atık Belgesi alındığını da dile getiren Göktaş, sıfır atık anlayışının hizmetlerin ayrılmaz bir parçası haline getirildiğini söyledi.

1 milyon kadına ulaşılması hedefleniyor

Kadın politikalarında da çevre ve iklim değişikliğine yönelik çalışmalara yer verdiklerini belirten Göktaş, 'Kadının Güçlenmesi Eylem Planı'nda bu konunun ilk kez ayrı bir başlık altında ele alındığını bildirdi.

Bu doğrultuda 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam' projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını kaydeden Göktaş, "Bu projemizle 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz. 81 ilimizde projemizi yerelde yaygınlaştıracak birer kadın sıfır atık elçisi belirleyeceğiz. Anne-çocuk atölyeleriyle sıfır atık bilincini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızda güçlendireceğiz. Kadın kooperatiflerimizle atık malzemeyi ekonomik değere dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Mersin'in tarımsal atıkları ekonomiye kazandırma hedefinin kadın kooperatifleri için de önemli fırsatlar sunduğunu belirten Göktaş, haziran ayında Sıfır Atık Vakfı ile imzalanan protokolle bakanlığın hizmetlerinin ortak bir çatı altında buluşturulduğunu söyledi.

"İklim krizi aynı zamanda çocuk hakları krizidir"

Çocukların sıfır atık ve iklim değişikliği çalışmalarında önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Göktaş, 48 bin üyeli Çocuk Hakları Komitelerinin 'Dünyayı Dönüştüren Çocuklar' programıyla iklim için harekete geçtiğini kaydetti. Haziran ayından bu yana 300'ü aşkın etkinlik düzenlendiğini ve binlerce çocukla yetişkine ulaşıldığını aktaran Göktaş, 13 Eylül'de ise 81 ilde 94 noktada eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirildiğini belirtti.

Çocukların iklim değişikliğine ve dijital israfa dikkat çekerek doğanın korunması konusunda çağrıda bulunduğunu dile getiren Göktaş, "Bu programla çocuklarımız tek bir sesle şu gerçeği dile getirdi; iklim krizi, aynı zamanda bir çocuk hakları krizidir" dedi.

Bakanlık olarak sıfır atık vizyonunu daha fazla aileye, haneye ve vatandaşa ulaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Göktaş, 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonuyla çevreye duyarlı, kaynaklarını koruyan ve ortak değerlere sahip çıkan aile yapısını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

COP31'de çocukların önerileri dünyaya sunulacak

Sıfır Atık Hareketinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü belirten Göktaş, 81 ilin hedef belgelerinin de bu hareketin yereldeki yansımaları olduğunu söyledi.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Göktaş, zirve kapsamında farklı ülkelerden çocukların katılımıyla iklim konusunda ortak bir çocuk bildirgesi hazırlanacağını ve Çocuk Hakları Komitelerinin önerilerinin dünyayla buluşacağını kaydetti.

Mersin'in denizinin, toprağının ve çocuklarının herkese emanet olduğunu vurgulayan Göktaş, sonuç konferansında açıklanan hedeflerin bu emanete sahip çıkma iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

Göktaş, 'Mersin İl Sıfır Atık Hedef Belgesi'nin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek sıfır atık alanında örnek uygulamalara imza atan kurum ve kuruluşları tebrik etti.

'Sıfır atık iyi uygulamaları' konulu film gösterimi, 'Mersin Sıfır Atık İyi Uygulama Örnekleri Teşekkür Belgesi' takdimi sonrası programda Mersin Valisi Atilla Toros, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü Osman Arslan da birer konuşma yaptı.

Program, Sıfır Atık Uygulama Örnekleri Sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı