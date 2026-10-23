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Alibey Barajı'nda doluluk yüzde 75,42'ye çıkınca Güzelce Kemeri suyla buluştu

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Alibey Barajı'nda doluluk yüzde 75,42'ye çıkınca Güzelce Kemeri suyla buluştu Haber Videosunu İzle
Alibey Barajı'nda doluluk yüzde 75,42'ye çıkınca Güzelce Kemeri suyla buluştu
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İstanbul'da ekim ayında baraj doluluk oranları artarken Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 75,42'ye ulaştı. Yükselen su, Mimar Sinan'ın tarihi Güzelce Kemeri'nin ayaklarına kadar ulaşarak kemer ve çevresinde havadan görüntülenen bir manzara oluşturdu.

İstanbul'da ekim ayında barajlardaki doluluk oranı yükselişini sürdürürken, Alibey Barajı'nda su seviyesi yüzde 75,42'e ulaştı. Barajdaki suyun yükselmesiyle birlikte Mimar Sinan tarafından inşa edilen tarihi Güzelce Kemeri'nin ayaklarına kadar su ulaştı. Havadan görüntülenen tarihi kemer ve çevresinde oluşan manzara mest etti.

Geçtiğimiz yıllarda yağışların yetersiz kalması nedeniyle barajlardaki su seviyelerinin düştüğü İstanbul'da, bu yıl yağışlarla birlikte doluluk oranlarında artış yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 53,01'e yükselirken, Alibey Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 75,42 olarak kaydedildi.

Su seviyesi 1 yılda yüzde 23,98'den yüzde 75,42'e yükseldi

Alibey Barajı'nda 23 Ekim 2025 tarihinde yüzde 11,96 seviyesinde olan doluluk oranının yüzde 75,42'e ulaşması dikkat çekti. Barajda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte tarihi Güzelce Kemeri'nin ayaklarına kadar su ulaştı. Osmanlı döneminde Mimar Sinan tarafından 1554-1564 yılları arasında inşa edilen tarihi kemer, baraj suyunun yükselmesiyle farklı bir görünüme kavuştu. Alibey Barajı'nda yükselen su seviyesinin tarihi Güzelce Kemeri çevresinde oluşturduğu manzara havadan da görüntülendi. Su ile tarihi yapının bir araya geldiği görüntüler dikkat çekerken, barajdaki su seviyesinin artması İstanbul'un içme suyu rezervleri açısından da önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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