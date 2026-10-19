Ağrı Patnos'ta bahçede görülen yılanın engerek olabileceği öne sürüldü, yılan kaçtı

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir evin bahçesinde görülen yılan dikkat çekti.

İhbar üzerine gündeme gelen olayda, evin bahçesinde fark edilen yılanın yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğu öne sürüldü. Yılanın engerek türü olabileceği iddia edilirken, fark edilmesinin ardından kaçarak gözden kaybolduğu belirtildi.

Yılanın türü ve uzunluğu henüz kesin olarak doğrulanmadı. Uzman incelemesi olmadan türü hakkında kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Yetkililer, yılanla karşılaşılması durumunda hayvana yaklaşılmaması, dokunulmaması ve yakalamaya çalışılmaması gerektiğini belirtiyor. Vatandaşların benzer durumlarda güvenli mesafeyi koruması ve gerekli hallerde ilgili ekiplerden yardım istemesi önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı