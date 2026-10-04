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Afşin-Elbistan B Termik Santrali sahasında yağmur sonrası gökkuşağı görüntülendi

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Afşin-Elbistan B Termik Santrali sahasında yağmur sonrası gökkuşağı görüntülendi
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Afşin-Elbistan B Termik Santrali sahasında akşamüstü etkili olan yağışın ardından güneşin açmasıyla gökkuşağı belirdi. Santral bacalarının üzerinde uzanan gökkuşağı, çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken fotoğraf tutkunlarına da eşsiz kareler yakalama fırsatı sundu.

Afşin- Elbistan B Termik Santrali sahasında yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, renkli görüntülere sahne oldu.

Akşamüstü saatlerinde etkili olan yağışın ardından güneşin açmasıyla beliren gökkuşağı, santral bacalarının üzerinde uzanarak dikkat çekici bir manzara oluşturdu.

Santralin siluetiyle gökyüzündeki renklerin aynı kadrajda buluşması, çevrede bulunan vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Kısa süreliğine görülen gökkuşağı, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz kareler yakalama fırsatı sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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