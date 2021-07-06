Cevahir Turan kimdir? Cevahir Turan kaç yaşında, nereli? Cevahir Turan biyografisi!

Cevahir Turan 5 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise ve Üniversite öğrenimini çocukluk yıllarında gittiği Hollanda'da tamamlayan Cevahir Turan kimdir? Cevahir Turan kaç yaşında, nereli? Cevahir Turan mesleği nedir? Cevahir Turan hayatı ve biyografisi nedir?

Profesyonel düzeyde resim yapıyor ve fotoğraf çekiyor. İleri derecede Hollandaca, Almanca ve İngilizce konuşabiliyor. Cevahir Turan, 2015 yılında Fox TV'de yayınlanan İnadına Aşk isimli dizide "Ezgi Aksoy" rolünü üstlenmiştir. Peki, Cevahir Turan kimdir? Cevahir Turan kaç yaşında, nereli? Cevahir Turan mesleği nedir? Cevahir Turan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CEVAHİR TURAN KİMDİR?

Cevahir Turan 5 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lise ve Üniversite öğrenimini çocukluk yıllarında gittiği Hollanda'da tamamladı.

Üniversitede ekonomi bölümünden mezun oldu. Aynı yıllar içerisinde Hollanda ve Almanya'da çeşitli tiyatro ve müzikal projelerinde yer aldı. Mezuniyetinden sonra İstanbul'a yerleşti ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Müzikal Bölümü'nde eğitimini tamamladı. Halen Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

Profesyonel düzeyde resim yapıyor ve fotoğraf çekiyor. İleri derecede Hollandaca, Almanca ve İngilizce konuşabiliyor. Cevahir Turan, 2015 yılında Fox TV'de yayınlanan İnadına Aşk isimli dizide "Ezgi Aksoy" rolünü üstlenmiştir.