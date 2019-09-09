Çete üyeleri, tecavüzcünün cinsel organını köpeğe yedirdi

Çete üyeleri, tecavüzcünün cinsel organını köpeğe yedirdi

Meksika'da bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen kişi, çete üyeleri tarafından akıllara durgunluk veren bir yöntemle cezalandırıldı.

09.09.2019 15:01
Çete üyeleri, tecavüzcünün cinsel organını köpeğe yedirdi

Meksika'da bir suç çetesi, geçen ay bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen kişinin ellerini kelepçeledikten sonra çıplak halde yere yatırıp cinsel organını pitbull köpeğine yedirdi.

"BENİ BIRAKIN" DİYE FERYAT ETTİ AMA...

İnternette yayınlanan görüntüde beş çete üyesi, tecavüzcü olduğu öne sürülen kişiyi dövdükten sonra çırılçıplak soyup yere yatırdı. Daha sonra bacaklarını açıp pitbull köpeği adamın üzerine saldılar. Köpek adamın cinsel organının ve testislerini parçaladıktan sonra yedi. Köpeğin saldırısı sonrası "Beni bırakın" diye feryat eden kişinin, çete üyelerinden biri tarafından ağzı kapatıldı.

DİĞER TECAVÜZCÜLERE DERS OLMASI İÇİN YAPTILAR

Yerel medya, konuyla ilgili yayınladıkları haberlerde adamın bir kadına tecavüz ettikten sonra çete üyeleri tarafından yakalandığını ve çete üyelerinin diğer tecavüzcülere göz dağı vermek için videoyu paylaştıklarını yazdı.

Cinsel organı köpek tarafından paylaşılan adamın durumu hakkında bir şey bilinmiyor

Çete üyeleri, tecavüzcünün cinsel organını köpeğe yedirdi
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YORUMLAR (5)

  • MRSEK:
    İnanılmaz ama insanın içini rahatlatıyor.Tabi gerçekse.Çok mu caniyiz, vahşeti mi seviyoruz?Hayır.Neden biliyor musunuz,Çünkü yasalarımız ve hukuk sistemimiz içimizi zerre kadar soğutmuyor.Tecavüz yanına kar kalıyor.Kadın da çözümü intiharda buluyor.Ne kadar acı ne kadar zalimce.Yazıklar olsun o adam katırıp rüşvetle adaleti satanlara, yazıklar olsun zengindir diye güçlüdür diye suçluya sempati duyup onu kayıranlara
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