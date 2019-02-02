Cesur Pozlarıyla Gündem Olan Eda Taşpınar, Instagram Hesabını Yorumlara Kapattı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla ve söylemleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Taşpınar bu kez de çok konuşulacak bir poza imza attı.

CESUR POZUYLA OLAY OLDU

Siyah çorapları ve üzerindeki siyah bir bodyle sandalyede otururken görülen Taşpınar, bu kareyi 'Hadi oyun oynayalım' notuyla paylaştı.

YORUMLARA KAPATTI

Sosyetik güzelin fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni yağdı. Ancak pozu eleştirenler de oldukça fazlaydı. Eda Taşpınar gelen yorumlara daha fazla dayanamayınca yazılanları silip hesabını yorumlara kapattı.

İşte o poz;