Cesur elbisesiyle gündeme gelen oyuncu Melisa Şenolsun, küvette poz verdi

09.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:18

Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'nin oyuncu kadrosunda yer alan Melisa Şenolsun, küvette poz verdi. Son günlerin en çok konuşulan isimlerin başında gelen genç oyuncu, küvet pozlarıyla da takipçilerinden tam not aldı.

CESUR KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz haftalardaHollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı cesur kıyafetiyle gündeme gelen Melisa Şenolsun, kıyafetiyle takipçilerini ikiye böldü. Şenolsun'un bazı takipçileri kıyafete hayran kalırken bazıları da fazla açık bularak eleştirdi.

KÜVETTE POZ VERDİ

Melisa Şenolsun bu sefer de küvette poz verdi. Muhsin Akgün'e poz veren Melisa Şenolsun, küvete girerek birden fazla poz verdi. 23 yaşındaki pozları başta takipçileri olmak üzere herkesi kendine hayran bıraktı.

HÜLYA AVŞAR'A BENZETİLDİ

Şenolsun, kıvırcık saçları ve kahkülünden dolayı Hülya Avşar'ın gençlik hallerine benzetildi. Önceki gün Hülya Avşar'a benzetilmesiyle ilgili konuşan güzel oyuncu, "Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel" demişti.

İşte Melisa Şenolsun'un dikkat çeken küvet pozları: