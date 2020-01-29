Adana'da bir garip olay! Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
Adana'da 20 yaşında kanser hastası gencin cansız bedenini hafif ticari aracına koyup Suriye'ye götürmeye çalışan kişi, polis ekiplerini alarma geçirdi.
Adana'da hastanede ölen kanser hastasını hafif ticari aracına koyup Suriye'ye götüren bir kişi polisi alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kışla Caddesi'nde hafif ticari aracın içinde kefenlenmiş halde ceset gören bir vatandaş polise ihbarda bulundu.
SURİYE'DE DEFNETMEYE GÖTÜRÜYORMUŞ
Bunun üzerine olay yerine gelen polis hemen aracın etrafını güvenlik şeridi ile çevirip, cesedin kime ait olduğunu ve nasıl öldüğünü araştırmaya başladı. Bu sırada Muhammed Bekkur isimli bir vatandaş aracın yanına gelerek cesedin 20 yaşında kanser hastası Ömer Kaddur isimli bir kişi olduğunu, Balcalı Hastanesinde hayatını kaybettiğini, ölüm raporunun bulunduğunu Suriye'ye defnetmeye götürdüğünü söyledi.
8 YAŞINDAKİ OĞLU DA KENDİSİNE EŞLİK ETTİ
Polis şahsın verdiği evrakları inceledi. Yapılan incelemede şahsın doğru söylediği teyit edildi. Ancak cesedin araçla taşınamayacağı bir cenaze aracı ayarlanarak Suriye'ye öyle götürülmesi gerektiği belirtildi. Bu arada Bekkur'un cesedi yanında bulunan 8 yaşındaki oğlu ile birlikte götürdüğü de ortaya çıktı.
VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ
Çocuğun cesetle yoluculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Muhammed Bekkur Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğünde gerekli işlemleri yapıldıktan sonra, Kaddur'un cesedini cenaze aracıyla ülkesine götürebildi.
Haber Videosu: Adana'da bir garip olay! Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
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OOOOy adana oy ki ne oy Türkiye''den keşke ayrılıp kendi başına bağımsız bi cumhuriyet olsan . ülke için tehlike saçıyorsun . . Türkiye''nin Hindistanı resmen . Nasıl bir şehirsin sen arkadaş yaaaa her gün mü bi olay olur her gün bir değişik vaka . . .Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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