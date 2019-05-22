Cesedi Otopsiye Götürecek Para Bulamayınca Örtüye Sarıp Araba Üzerinde Taşıdılar
32 yaşında hayatını kaybeden Mikhail Sedykh'ın Ailesi cenazeyi otopsiye götürmek için yol parası bulamadı. Devreye giren Sedykh'ın yakın arkadaşı, cenazeyi örtüye sararak aracının üzerinde otopsiye götürdü. Araba üzerinde cesedi görenler ise gözlerine inanamadı.
Rusya'da köyünde yaşadığı barakada yaşamını yitiren Mikhail Sedykh'ı ailesi parası olmadığı için otopsiye götüremedi. Sedykh'ın yakın arkadaşı cenazeyi yatak örtüsüne sarıp ayaklarına çorap geçirdikten sonra otomobilin üzerine bağlayıp otopsiye götürdü. Yolculuk boyunca araba üzerindeki cesedi görenler gözlerine inanamadı.
YATAK ÖRTÜSÜNE SARIP ÇORAP GİYDİRDİ
Annesi tarafından barakasında canlı bulunan gencin ailesi kendisini otopsiye götürmek için yol masrafı karşılayacak para bulamayınca ölen Mikhail'in bir arkadaşı cenazeyi yatak örtüsüne sarıp ayaklarına çorap geçirdikten sonra otomobilin üzerine bağlayıp otopsiye götürdü. Yaklaşık 50 kilometre süren yolculukta adamın cansız bedenini arabanın üzerinde görenler, gözlerine inanamadı.
Çevredekilerin olayı polise haber vermesinden sonra savcılık Mikhail Sedykh'ın kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için soruşturma başlattı.
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Hayat çok acımasızCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÇOK BİLİYORSUNUZ KLAVİYE BAŞINDA HAKEMLİK YAPMAK ALLAH KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN BU DURUMA EVET KOMUNİZM VARDI RUSYAZA BİR ZAMANLAR VE KOMUNİZM DÖNEMİNDE BİZDE ZENGİN YOKTU FAKIR YOKTU VE MUTLUYDUK HER ŞEY BEDAVAYDI VE NE YAZIK KI SATTILAR ÜLKEYI. ÇOK BİLİYORSUNUZ YA TURKİYENİN DE GİDİŞ HATTI IYI DEGİL HER ŞEY SATILIYOR BAKIN DA DAHA KÖTÜ DÜRÜMDA OLMAYIN YAŞAMAYAN BUNLARI BİLMEZ SİZ KENDİ DURUMUNUZA BAKIN DUŞMANIN BAŞINA BU TÜR ŞEYLER GELMESİNCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Niye kendileri tasımışki.Bizde sağlik ekipleri gelip aliyor cenazeyi.Vay lan medeniyet gelmemiş onlara demekkiCevap Yaz 9 4 Yayından KaldırAABT: Sevgili fani kardeşim sağlık ekibi cenaze taşımaz. Eğer şahsın ölüm kararı verilirse ve adli vaka sayılacak bir unsur yoksa. Belediyelerde cenaze hizmetleri ilgilenir cenazelerle ve taşıma işleriyle.Yayından Kaldır
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Kominizim bitelili cok oldu bununla ilgili yorum yapan arkadaslar,beyin yok fikir varCevap Yaz Yayından Kaldır