: Çernobil turizm merkezi oldu: 1986'da tahliye edilen bölgeye 2020'de 250 bin turist bekleniyor

04.02.2020 01:21 | Son Güncelleme: 04.02.2020 01:21

1986 yılında yaşanan nükleer reaktör patlaması sonrası 115 bin kişinin tahliye edildiği Çernobil'in Pripyat kasabası turizm merkez oldu. Felaketinin ardından terk edilen ve ıssızlaşan kasabayı 2019 yılında 100 binden fazla turist ziyaret etti. Bu sayının 2020 yılında 250 bini aşması bekleniyor.View on euronews

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