: Ceren'in katilinden mahkeme başkanına: Çırılçıplak soyunursam anlarsınız akıl sağlığımı

20.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:39

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık için "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"SOYUNURUM ANLARSINIZ"

Mahkeme başkanı sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporu hatırlattı. Heyet raporuna ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak, "Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda 'aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Hangi doktor raporu vermiş? Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu anlamadım. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor aldırmak istiyorum. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın" dedi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE

Tutuklu sanık Arduç 23 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olmadığı söyledi. Ancak kontrollerde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Davanın ikinci duruşmasına Özgür Arduç Van'daki cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Özdemir ailesinin avukatlığını Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz yaptı.

YENİ RAPOR TALEBİNE RET

Sanık Arduç'un yeniden akıl sağlığı raporu hazırlanmasını talebini mahkeme heyeti, oy birliği ile reddedip, mevcut akıl sağlığına ilişkin raporu kabul etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

ACILI AİLEDEN İLK YORUM

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un müebbet hapis cezası almasına Ceren'in ailesinden ilk yorum geldi. Acılı anne, "Karardan memnunuz" dedi. Ceren'in babası ise "Adalet yerini buldu" dedi.

"ADALET YERİNİ BULDU AMA ACIMIZ DİNMEYECEK"

Ceren Özdemir'in annesi, "Karardan memnunuz. Ayrıyeten bize destek olan, avukatımız başta olmak üzere tüm baro avukatlarımız, sivil toplum kuruluşları ve tüm halka sahiden teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular" dedi.

Ceren'in acılı babası ise, "Adalet yerini buldu diyorum ama acımız dinmeyecek. Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cinayet 3 Aralık'ta Ordu'nun Altınordu ilçesinde işlendi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir bale kursu çıkışı evine doğru yürüyordu. Binaya girdiği sırada Özgür Arduç tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 20 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetten 3 gün sonra bir esnafın dikkati sayesinde yakalanan Arduç, operasyon sırasında iki polisi de bıçakla yaraladı. Saldırgan Ceren'i tanımadığını ve güçsüz gördüğü için öldürdüğünü itiraf etti. Arduç, tutuklu olduğu Van cezaevindeki tek kişilik hücrede intihara teşebbüs etti. Sanık tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA

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