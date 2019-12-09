Son dakika: Ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Son dakika: Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç, Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu.
LAVABODAKİ FAYANSLARI KIRDI
'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti. Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Ordu'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi-balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evine doğru yola çıktı. Geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren'in katil zanlısının Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Zanlı ilk ifadesinde, "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.
Haber Videosu: Son dakika: Ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
-
DEvletin yapamadığını kendisi yapmak istemiş gerçi Onur’da devlet yetiştirmiş ya sözüm ona?Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Demek ki kendisine yakınen ilgi ve alaka başlamış.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
BIRAKIN GEBERSİN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Sana öyle kolay ölüm yokCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Ölümün bu kadar kolay olmamalı. Layığınla geberirsin inşallah.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
bırakın gebersin pislikCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
-
hergün ölmek için yalvarırsın inşallahCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
-
yalvarır yalvarır merak etme sen Onur kardeş,Yayından Kaldır
-
Adam özgürce dilediğini yapsın, müdahale etmeyin, damarlarını kesmesi onun tercihi, BİRAZ GEÇ müdahale edin. . . !!!Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
Bu adam tam bir şeytan! Nereden aklına geldi lan, fayansları kırarak bileklerini kesmek. . . Madem ki ölmek istiyor, yardımcı olun bi zahmet. . .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır