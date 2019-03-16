"Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi

Ankara'da, cep telefonunu kaybettiği için tartıştığı 1 yıllık eşi İran Uyruklu Farnoosh Gheıbı'yı (20), evde arkadaşlarının yanında pompalı tüfekle öldüren otel işletmecisi Binali Atik'in (27) tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Atik, "Tartışma sırasında eşim ve arkadaşı, elimdeki tüfeği almak için hamle yaptı. Çekiştirme sırasında tüfek ateş aldı. Kaza sonucu olay meydana geldi. Olayda en çok üzülen ve mağdur olan kişi benim" dedi.

GENÇ KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Dava dosyasına giren bilgilere göre, Farnoosh Gheıbı, yaklaşık 2 yıl önce annesiyle birlikte İran'dan gelerek Kırıkkale'de oturan teyzesinin yanına yerleşti. Gheıbı, Ankara'da tanıştığı Binali Atik ile ailesinin istememesine rağmen 1 yıl önce kaçarak evlendi. 2 Aralık 2018'de Gheıbı, Keçiören'deki evlerine davet ettiği arkadaşı Adalet Dolaşan ve onun erkek arkadaşı Salih Tokgöz ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra eve eşi Atik geldi. Sohbet sırasında Gheıbı, eşi Atik'e, cep telefonunu kendisinin işlettiği otelde kaybettiğini ve telefonun arkasında 500 lira da para olduğunu söyledi. İkili arasında başlayan tartışma sırasında Atik, Gheıbı'ya tokat attı. Gheıbı da elindeki bardağı eşinin üzerine fırlattı. Atik, yatak odasından aldığı pompalı tüfekle Gheıbı'ya bir el ateş etti. Ağır yaralanan Gheıbı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yetirdi. Gözaltına alınan Atik, tutuklandı, hakkında dava açıldı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasıyla tutuklu yargılanan Binali Atik, hazır bulundu. Duruşmaya, ölen Farnoosh Gheıbı'nın annesi Jahan Chaman Far ve taraf avukatları da katıldı.

"ÜZÜLEN VE MAĞDUR OLAN KİŞİ BENİM"

Atik, mahkemedeki savunmasında, "Eşim bana, 'sen nasıl erkeksin, nasıl patronsun, kendi dükkanında kaybolan telefonu bulamıyorsun?' dedi. Tartışma sırasında elindeki içki bardağını suratıma fırlattı. Bunun üzerine ben de 3-4 kez tokat attım. Sonra Adalet ile erkek arkadaşına evden gitmelerini söyledim. Bu sırada 3'ü de koridora çıktı. Arkalarından ben de çıktığımda eşim arkadaşına, 'beni öldürsün' diyordu. Ben de 'seni seviyorum neden öldüreyim?' dedim. Bu sırada yatak odasında olması gereken tüfeğin koridorda yerde olduğunu gördüm. Tüfeği alıp salona geçtim, üçünün de gelmesini istedim. Yanıma geldiklerinde eşim ve arkadaşı Adalet elimdeki tüfeğe sarıldı. Üçümüz birden tüfeği çekiştirirken, normalde namlusu yere doğru olan tüfek, nasıl olduğunu anlamadım bir anda patladı ve eşim yere düştü. Kaza sonucu olay meydana geldi. Olayda en çok üzülen ve mağdur olan kişi benim; ancak bu duruma düştüm" dedi.

TANIK, SANIĞI YALANLADI

Duruşmada, Adalet Dolaşan tanık olarak dinlendi. Olay günü birlikte alkol alırken çiftin tartışmaya başladığının anlatan Dolaşan, "Binali tokat vurmak suretiyle Farnoosh'u dövmeye başladı. Engel olmaya çalıştım. Ancak beni de itince korktum ve öbür odaya kaçtım. Üçü salonda kaldı. Salih'in 'yapma' diye bağırdığını duydum. Arkasından Farnoosh 'yapma' diye bağırdı. Sonra bir el patlama sesi duydum. Salona girdiğimde kız yerde kanlar içinde yatıyordu. Hemen Salih ile evden çıkıp polis ve ambulansa haber verdik" dedi.

Gheıbı'nın ailesinin avukatları, sanığın savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde çelişkiler olduğunu söyleyerek, olayın kaza olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, çağrılmasına rağmen duruşmaya gelmeyen tanık Salih Tokgöz'ün bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA