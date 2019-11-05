Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı

05.11.2019 08:13

Bursa'da Uludağ eteklerinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı. 25 yaşındaki kadının ekiplerden talebi ise duyanları bir hayli şaşırttı. Genç kadın, polislere cep telefonunu düşürdüğünü ve telefonu bulunmadan kurtarılmak istemediğini söyledi. 20 dakikalık arayışın ardından kadının telefonunu bulan ekipler, kadını da kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi yolundaki ormanlık alanda bir kadının "imdat" çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

UÇURUMA YUVARLANMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Serpil Ç'nin (25) yol kenarındaki yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandığını tespit etti. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

"TELEFONUM BULUNMADAN KURTARILMAK İSTEMİYORUM"

Alkollü olduğu öne sürülen Serpil Ç, yanına gelen ekiplere, cep telefonunu düşürdüğünü ve telefonu bulunmadan kurtarılmak istemediğini söyledi. Ekipler, cep telefonunu yaklaşık 20 dakika çalıların arasında arayıp buldu. Daha sonra sedyeye bağlanan Serpil Ç, halatlarla yol kenarına çekildi. Hafif yaralanan Serpil Ç, bir süre ambulansa binmemek için direndi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekiplerin güçlükle sakinleştirerek ambulansa bindirdiği genç kadın, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Serpil Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA